Нет гарантий безопасности: В ряде прифронтовых населенных пунктов Донетчины не могут начать восстановление жилья

В нескольких прифронтовых населенных пунктах на Донетчине не могут начать работы по восстановлению жилья, поскольку незаконные вооруженные формирования не дают гарантий безопасности. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 августа, сообщил директор Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко на брифинге в ДонОГА.

«У нас на сегодня действует "режим тишины" по всей линии разграничения. Действительно, уже полмесяца нет потерь среди военнослужащих, есть только одиночные обстрелы не из тяжелого вооружения. Но что касается восстановительных работ вдоль линии разграничения, то такой вопрос, как дополнительный режим "тишины" на конкретный объект или населенный пункт, где будут осуществляться работы по восстановлению жилья, нам до сих пор необходимо согласовывать с неподконтрольной территорией», – сказал Игорь Бойко.

Он привел пример, что в прифронтовых поселках Травневое и Гладосово, на окраинах Зайцево и вблизи города Авдеевки восстановительные работы пока не выполняются, потому что нет гарантий безопасности.

«Мы готовы туда зайти, сотрудники ГСЧС находятся в ожидании, но запустить их туда мы не можем, потому что никто не дает гарантий безопасности», – констатировал Бойко.

По его словам, есть позитивное движение в направлении восстановления водоснабжающих и электрокоммуникаций в «серой» зоне, но с восстановлением жилья вопрос пока не решается.

Всего на Донетчине в этом году силами бригад спасателей уже восстановлено 550 домов.

Ранее сообщалось, что работы по восстановлению поврежденного жилого фонда вблизи линии разграничения запланированы до 1 ноября.