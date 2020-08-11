Омбудсмен потребовала у ЦИК документы, на основании которых отменили выборы на Донбассе

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к Центральной избирательной комиссии и потребовала копии документов, на основании которых решили отменить проведение местных выборов в 18 громадах Донецкой и Луганской областей. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Омбудсмен отметила, что обеспокоенность вызывает принятое ЦИК постановление №161 «О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года» от 8 августа 2020 года.

Согласно данному документу, ЦИК отменила проведение выборов на территории 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

«Срочно требую от председателя Центризбиркома предоставить мне копии заключений Донецкой и Луганской областных государственных администраций – областных военно-гражданских администраций, копии других документов, на основании которых принято указанное постановление Центральной избирательной комиссии», – сообщила Денисова.

Омбудсмен напомнила, что в соответствии с пунктами 5 и 6 ст.13 ЗУ «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека», Уполномоченный вправе требовать и знакомиться с документами, в том числе содержащими информацию с ограниченным доступом, и получать их копии в органах государственной власти, органах местного самоуправления, объединениях граждан, на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности, органах прокуратуры, включая дела, которые находятся в судах.

Напомним, в конце июля ЦИК обратилась в Донецкую и Луганскую военно-гражданские администрации и попросила предоставить свои выводы: возможно ли организовать там подготовку и проведение местных выборов 25 октября. И 8 августа Центризбирком принял на основе этих выводов решение, что местные выборы не будут проводиться в 10 громадах подконтрольной Донетчины (Светлодарск, Торецк, Волноваха, Угледар, Сартана, Авдеевка, Марьинка и др.), и в 8 громадах подконтрольной Луганщины (Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Счастье и др).

Свое несогласие с принятым решением также высказали жители Луганщины, а также гражданская сеть «ОПОРА» и Комитет избирателей Украины, которые мониторят избирательный процесс в Украине.