На КПВВ «Новотроицкое» оштрафовали людей, которые выезжали из «ДНР» через Россию

Через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» (Донецкая обл.) 10 августа прошли несколько человек, которые ранее выезжали из «ДНР» через Россию. На всех пограничники оформили протоколы и штрафы, передает «Вільне радіо».

«10 августа на КПВВ "Новотроицкое" оштрафовали 4 граждан, которые хотели проехать на контролируемую правительством территорию, за то, что ранее они пересекали российско-украинскую границу через недействующие пункты пропуска. За нарушение порядка выезда из временно оккупированной территории их оштрафовали – общая сумма штрафа 6800 грн», – рассказал представитель Госпогранслужбы в составе Операции объединенных сил Игорь Лизогуб.

Среди оштрафованных в Новотроицком были брат и сестра, которые приехали вместе. На мужчину составили сразу 2 протокола, потому что он дважды незаконно пересек границу.

«Мы фиксируем такие случаи, когда люди уезжают из оккупированной территории. И это является нарушением пересечения государственной границы Украины. За такие действия предусмотрена административная ответственность, это ст. 204 Админкодекса, она предусматривает штраф. При пересечении границы пограничники фиксируют не только, когда состоялся въезд, но и выезд. Мы проводим опрос, уточняем обстоятельства и накладываем штраф», – объяснил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Напомним, что при выезде из «Л-ДНР» в Россию, а затем – въезде в Украину, штрафы составляют 1700 – 5400 грн, но могут быть и увеличены.

Как сообщалось ранее, сейчас вырос спрос на услуги перевозчиков, которые доставляют пассажиров с подконтрольной Украине территории в «Л-ДНР» через Россию и обратно. Для этого готовят подложные документы, вплоть до того, что в стоимость проезда включают штрафы. Так, проезд «Харьков – Донецк» стоит 400 долларов, а вот в обратном направлении – всего 3500 грн.