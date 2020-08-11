У Зеленского рассказали, как теперь в Украине будут работать казино и игровые автоматы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», который парламент принял 14 июля 2020. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, закон содержит исчерпывающий перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине, а именно:

организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино;

проведение азартных игр казино через сеть интернет;

букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет;

организация азартных игр в залах игровых автоматов;

выпуск и проведение лотерей;

организация покера через интернет;

лицензирования деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр.

Казино разрешается размещать исключительно в отелях категории «пять звезд», «четыре звезды» с номерным фондом не менее 100 номеров, а также на территории специальных игорных зон, созданных по решению Кабинета министров Украины.

Залы игровых автоматов могут размещаться только в гостиницах категории «три», «четыре» и «пять звезд». Теперь запрещается размещать игровые автоматы в зданиях культовых сооружений и ближе 500 метров к учебным заведениям.

На организацию и проведение азартных игр законом предусматривается выдача лицензии, дающей право использовать только один бренд организатора азартных игр.

Для интернет-казино предполагается:

сертифицированная онлайн-система;

обязательное подключение к системе онлайн-мониторинга;

сайт в доменной зоне .UA;

возможность каждого игрока устанавливать добровольные ограничения расходов денег и времени.

Также отмечается, что уставный капитал компании-организатора азартных игр должен составлять не менее 30 млн грн, что должно обеспечить выплату выигрышей.

Согласно закону, возраст игрока должен составлять 21 год и более.

Также создается реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх.

Устанавливаются ограничения по рекламе азартных игр, в частности, запрет на наружную рекламу, кроме вывесок, а также ограничения на все другие виды рекламы.