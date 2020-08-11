Нужны структуры, которые расследуют нарушения «тишины» в Донбассе, – Маас

Необходимо создать специальные структуры, которые будут рассматривать случаи нарушения режимов прекращения огня на линии разграничения на Донбассе. Об этом в ходе визита в Москву сегодня, 11 августа, заявил Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает «Укринформ».

«Что касается нарушений режима прекращения огня, которые мы констатируем, мы должны создать структуры, чтобы расследовать эти нарушения», – сказал Маас.

По его словам, «обе стороны всегда утверждают, что именно другая сторона нарушила». Упомянутые структуры помогли бы «объективно проверять, кто действительно нарушает режим прекращения огня».

Глава МИД ФРГ также подчеркнул, что режим прекращения огня после множества дискуссий о реализации парижских решений (саммита в «нормандском формате» в декабре 2019 года) – это «важный сигнал», но за ним «должны последовать другие, что касается разведения сил и средств, разминирования, гуманитарных вопросов».

Отметим, что Хайко Мааса посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Далее Маас отправится в Петербург.