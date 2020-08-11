Бывшего участника НВФ «Оплот» разоблачили на Харьковщине

Военнослужащего-пограничника, который в прошлом участвовал в незаконных вооруженных формированиях, раскрыли в Харьковском пограничном отряде. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Было установлено, что в сентябре 2014 года военнослужащий добровольно вступил и до февраля 2015 года находился в составе НВФ.

«После прохождения испытательного срока (так называемого курса молодого бойца) был назначен в состав батальона "Оплот", который действовал на территории Донецкой области. Привлекался к службе в нарядах на территории военного городка. При выполнении своих обязанностей получал денежное довольствие», – говорится в сообщении.

В январе 2015 года подразделение, в котором проходил службу военнослужащий, передислоцировалось в зону боевых действий. Опасаясь за свою жизнь, он уволился из рядов НВФ и переехал для проживания в Харьков. Впоследствии, во время одной из волн мобилизации был направлен для дальнейшего прохождения службы в ряды пограничного ведомства.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же материальное, организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации).

Военнослужащему вручили извещение о подозрении в совершении уголовного преступления. Следствие продолжается.