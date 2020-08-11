Фонд Рината Ахметова передал высококлассный аппарат ИВЛ медикам Миргорода

Сегодня, 11 августа, Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК вручили аппарат искусственной вентиляции легких медикам Миргородской центральной районной больницы. Это медучреждение получило статус опорного и сейчас находится на первой линии борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«COVID-19 не обошел стороной ни один регион Украины. Поэтому 200 аппаратов ИВЛ, закупленных Фондом Рината Ахметова для государственных больниц, передаются медикам и больших городов, и маленьких поселков. Фонд тесно сотрудничает с областными госадминистрациями и получает объективные данные об обеспеченности больниц аппаратами ИВЛ. Каждый человек имеет право на получение качественной медицинской помощи, поэтому оборудование поставляется и будет поставляться в медучреждения, которые нуждаются в нем особенно остро», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов рассказал о ситуации с коронавирусом, которая сложилась в регионе на сегодняшний день: «Один аппарат ИВЛ может спасти сотни жизней, поэтому наличие такого оборудования чрезвычайно важно. А тем более для Миргородской ЦРБ – опорной больницы, инфекционное отделение которой принимает больных коронавирусом из пяти соседних районов. Хотя Полтавщина – одна из областей, где меньше всего подтвержденных случаев, все равно готовимся к разным сценариям. Мы высоко ценим поддержку от частного сектора, волонтеров, поэтому я очень благодарен за такую важную помощь».

По словам главного врача Миргородской центральной районной больницы Ярослава Будного, нагрузка на медиков очень выросла с началом эпидемии коронавируса. «При поддержке власти и благотворителей мы смогли эту нагрузку выдержать. У нас есть палаты интенсивной терапии, и там есть соответствующая аппаратура», – сказал он.

Генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров поблагодарил медиков отделения интенсивной терапии, которые лечат больных с подтвержденным коронавирусом, и передал им подарок от Рината Ахметова – медицинскую спецодежду, которая была пошита по индивидуальным размерам врачей по специальному заказу.

«Сегодня борьба с коронавирусной инфекцией требует объединения усилий всех сторон, точечная помощь не способна сдержать распространение COVID-19. Ринат Ахметов направил 300 млн гривен на то, чтобы обеспечить регионы средствами для борьбы с коронавирусом – уже переданы экспресс-тесты, защита для медиков, закуплены и поставляются 200 высококлассных аппаратов ИВЛ. Сегодня вместе с аппаратом ИВЛ мы делаем медикам Миргорода еще один подарок – медицинскую одежду. Это благодарность за то, что вы делали и продолжаете делать невероятное. В то время, как весь мир ушел на карантин, вы смело бросились навстречу опасности и отдаете себя без остатка, чтобы сохранить жизнь людям. Спасибо вам большое», – отметил Щуров.

Также были вручены сертификаты участникам онлайн-обучения, организованного Фондом совместно с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины.

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

«"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих "скорых" задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях», – заключили в пресс-службе.