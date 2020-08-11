На Луганщине число заболевших COVID-19 возросло на 222% за неделю

В Луганской области за последние 7 дней зарегистрированы 29 новых случаев COVID-19. Темп прироста по сравнению с предыдущей неделей составляет 222%. Об этом сегодня, 11 августа, сообщил заместитель директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимир Жданов на брифинге в Луганской облгосадминистрации.

Он напомнил, что в области за весь период исследований зарегистрировано 837 подозрений на заболевание коронавирусной инфекцией, подтверждено 162 из них. Выздоровели – 117 человек.

По словам Владимира Жданова, сейчас в инфекционных отделениях Луганщины на стационарном лечении находится 17 больных, амбулаторно лечатся 27 человек.

Из общего количества заболевших детей до 17 лет – 13 человек. Самому младшему больному – 3 года. Самому старшему – 92 года.

«В стационаре помощь оказывалась 58 жителям области. Аппараты ИВЛ ни разу не использовались – заболевания были легкой и средней формы. Средний срок лечения тех, кто выздоровел, составляет 25,8 суток», – рассказал Жданов.

Он привел статистику по заболеваемости: в марте на Луганщине было зарегистрировано 3 случая заболевания коронавирусом (1,85%), в апреле – 32 (19,75%), в мае – 12 (7,4%), в июне – 33 (20,37%) , в июле – 47 (29,01%), за 10 дней августа – 35 (21,61%).

По месту жительства больных: в Северодонецке проживают 38 человек, Рубежном – 24, Новопсковском районе – 21, Лисичанске – 20, Старобельском – 17, Кременском – 8, Станично-Луганском – 8, Беловодском – 7, Попаснянском – 6, Белокуракинском – 4, Новоайдарском – 4, Меловском – 2, Сватовском – 2, Марковском – 1.

Из 162 подтвержденных случаев – 49 больных, прибывших из-за рубежа или временно неподконтрольных правительству территорий, 12 – из других регионов Украины, у 101 человека – местная передача коронавирусной инфекции. Из них у 76 установлен контакт с ранее заболевшими.