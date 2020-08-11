СБУ так и не признала свои «тайные тюрьмы», никто не наказан, – правозащитники

Правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch четыре года назад обнародовали отчет с разоблачением фактов о существовании «тайных тюрем», в которых удерживали гражданских лиц с обеих сторон вооруженного конфликта на Донбассе. Но до сих пор ни один человек, подозреваемый в причастности к этой незаконной деятельности, не был привлечен к уголовной ответственности. Об этом говорится в совместном заявлении данных организаций.

Правозащитники отмечают, что при этом СБУ так и не признала наличие своих «тайных» тюрем на подконтрольной Украине территориях.

«Пока бывшие узники тайных тюрем СБУ все еще ждут установления правды, справедливости и возмещения, ведомство продолжает отрицать подтвержденные факты и обвиняет "российскую пропаганду" в распространении якобы ложных утверждений, которые не хочет признавать украинская сторона», – заявила Мари Стразерс, директор регионального офиса Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии.

«СБУ уже возглавляет новый председатель, но и он, к сожалению, продолжает политику публичного отрицания. Пока все подозреваемые в уголовных преступлениях не будут установлены и привлечены к ответственности в рамках справедливого судебного процесса, непрерывная безнаказанность будет означает, что права гражданских лиц с обеих сторон конфликта и в дальнейшем будут нарушаться», – добавила она.

В апреле 2018 года Amnesty International получила письмо от СБУ, в котором сообщалось, что у ведомства нет «тайных тюрем», но внутри конверта была вырезка из каталога мебели с изображением роскошной спальни.

«Изображение не касается [содержания] письма, но его вложили в качестве шутки, или как намек на определенные спальные места в изоляторе, существование которых отрицались, – этот ответ демонстрирует чувство безнаказанности за серьезные нарушения прав человека», – комментирует Стразерс.

Правозащитники также констатируют, что в «Л-ДНР» ситуация ухудшилась – нарушения прав человека и преступления по международному праву, описанные 4 года назад, продолжаются. «Власти» продолжают незаконно лишать свободы гражданских лиц, скрывая их статус и местонахождение в течение недель, иногда и месяцев, и подвергая заключенных физическому и психологическому насилию.

«Обе стороны вооруженного конфликта на востоке Украины должны принять меры для преодоления грубых нарушений прав человека, совершенных на подконтрольных им территориях. За эти злоупотребления украинцы заслуживают по меньшей мере полной справедливости, что означает установление правды и возмещения ущерба жертвам, а также привлечения к уголовной ответственности лиц, подозреваемых в уголовных преступлениях», – подытожила Стразерс.

Правозащитники напомнили, что 4 года назад Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали совместный доклад «Тебя не существует», в котором разоблачили преступления, нарушение прав человека, включая произвольные длительные задержания гражданских лиц, пытки и иные жестокие обращения как со стороны украинской власти, так и со стороны «Л-ДНР».

До 12 декабря 2016 года украинская власть освободила всех известных заключенных, которых незаконно удерживали в секретных учреждениях СБУ, но не признала ни задержания, ни освобождения. Военная прокуратура Украины начала расследование по заявлениям о незаконном удержании, но пока следствие не достигло существенного прогресса.

«Де-факто власти на территориях, находящихся под контролем пророссийских вооруженных группировок, продолжают "арестовывать" мирных жителей и задерживать их, не раскрывая их судьбу или место пребывания в течение недель (что означает насильственное исчезновение), а также подвергать их пыткам и другому жестокому обращению без предоставления возможности обратиться к правосудию или правовых средств защиты», – заключили правозащитники.

Как сообщалось ранее, после опубликования доклада «Тебя не существует» из «тайных тюрем» СБУ были освобождены 20 удерживаемых.