Интенсификация разведки по линии разведения войск: Начальник ГУР Минобороны обозначил задачи на Донбассе

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов считает своей краткосрочной целью интенсификацию разведки на Донбассе, передает «Интерфакс–Украина».

Буданов был назначен на должность начальника ГУР МО указом президента Владимира Зеленского 5 августа 2020 года.

«Краткосрочные цели очевидны. Прежде всего это резкая интенсификация нашей разведки по линии разведения войск на Донбассе. Мы будем тщательно верифицировать и разбирать на составляющие любые проявления активности той стороны, чтобы исключить или предотвратить провокации», – сказал Буданов.

При этом он подчеркнул, что «президентский мирный план – это основа основ нашего времени».

Кирилл Буданов / Фото из открытых источников

Среди других задач Буданов назвал «повышение уровня технической, технологической и управленческой готовности ГУР, в частности внедрение конкретных новых технологических решений в наши разведывательные функции и прежде всего решений по съему / считыванию информации». «Еще одно направление – разработка, по сути, в онлайн-режиме, детальных сценариев наших ответов на те или иные внешние и внутренние раздражители», – сказал начальник ГУР.

Говоря об угрозе безопасности Украины, Буданов отметил «войны нового типа, куда вовлечены не только военные группировки, но и гражданские части, и которые идеально маскируются различными мощными пропагандистскими программами». «Мы должны учиться выделять военную составляющую в этих потенциальных конфликтах, заранее обозначать ее наличие и превентивно тушить возможности для начала военных конфликтов», – сказал он.

Перед любой страной, отметил начальник ГУР, сейчас стоят следующие риски: «глобальный мир, открытые границы, быстрое снятие любой информации, многочисленные очаги недружественных намерений, резкий рост технических возможностей для инициации тех или иных столкновений. А все это деньги и модернизация».

«Особенно хочу подчеркнуть, что у некоторых стран сильно выраженная склонность к интенсификации различных гибридных действий в отношении нашей страны, чтобы побудить к определенному вектору развития. Выгодному для этих стран, а не для нас. Так вот, наша задача – заранее и в полном объеме оценить все военные возможности любого потенциального противника», – сказал Буданов.