В ДонОГА рассказали о выплатах помощи участникам АТО и семьям погибших

В Донецкой области в течение I полугодия участники АТО, члены их семей, а также семьи погибших (умерших) участников боевых действий получили материальную помощь на сумму 1,5 млн грн. Такую информацию предоставили в Департаменте социальной защиты населения Донецкой облгосадминистрации, передает «АрмияInform».

На данный момент в органах соцзащиты населения области зарегистрированы 15 672 участника АТО / ООС, в том числе 205 членов семей погибших.

В I полугодии материальная помощь суммарно на около 695 тыс. грн была выплачена 585 участникам АТО (т.е. в среднем по 1 188 грн на человека). Плюс почти 805 тыс. грн выделено для 48 семей погибших (т.е. в среднем 16 771 грн на семью).

За счет средств областного бюджета в III квартале запланирована выплата материальной помощи лицам с инвалидностью вследствие войны из числа участников АТО и членам семей погибших:

лицам с инвалидностью I группы из числа участников АТО – 15 тыс. грн;

лицам с инвалидностью II группы из числа участников АТО – 10 тыс. грн;

лицам с инвалидностью III группы из числа участников АТО – 8 тыс. грн;

членам семей погибших участников АТО – по 5 тыс. грн на каждого члена семьи.

Объем финансирования на выплату материальной помощи в Донецкой области составляет 2,2 млн грн. Из-за увеличения контингента получателей этой категории дефицит соответствующей статьи бюджета – около 1 млн гривен.