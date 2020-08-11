«Королевские пехотинцы» признаны лучшими в зоне ООС

Отдельная механизированная бригада имени короля Даниила признана лучшей в зоне проведения Операции Объединенных сил по результатам июля. Об этом сообщается на Facebook-странице 24 ОМБр.

24-я бригада заняла первое место по результатам служебно-боевой деятельности в июле 2020 года среди военных частей, которые вовлечены в проведение ООС.

«На более чем 400 километрах линии фронта лучшей признана 24 ОМБр имени короля Даниила. Королевские пехотинцы продолжают соответствовать статусу победителей… Этот высокий результат является достижением всего нашего коллектива: от солдата до офицера», – говорится в сообщении.