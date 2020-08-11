200 человек в больницах, 1 погиб: В Беларуси сообщили о пострадавших участниках протестов

В Беларуси за последние два дня за медицинской помощью обратились более 200 человек. Один человек погиб. Об этом сегодня, 11 августа, сообщил начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси Александр Пацеев, передает белорусское издание «БЕЛТА».

По его словам, всем пострадавшим во время уличных акций медпомощь оказана в полном объеме.

«В последние два дня после несанкционированных уличных акций в организации здравоохранения: больницы, на станцию скорой медицинской помощи – обратились граждане с различными травмами. В основном это травмы мягких тканей, конечностей, но были и пациенты с травмами грудной клетки, черепно-мозговыми, с травмами живота. Травмы по большей части относятся к легкой степени тяжести. К сожалению, один человек погиб. Пострадавший умер до осмотра бригадой скорой медицинской помощи. Ряду пациентов потребовалось оперативное вмешательство. В настоящее время их состояние стабилизировано», – рассказал Александр Пацеев.

По его словам, сейчас в учреждениях здравоохранения на лечении находятся чуть более 200 человек.

Представитель Минздрава также рассказал о состоянии мужчины, который, по словам очевидцев, упал под автозак. «На самом деле, там не было попадания под машину. Просто человек упал с нее. Сейчас он находится в одном из стационаров города. Его состояние стабилизировано. Угрозы жизни отсутствуют», – добавил он.

Напомним, в Беларуси состоялись выборы президента, после которых вспыхнули массовые протесты на улицах Минска. Президент Украины Владимир Зеленский призвал белорусов и власти отказаться от насилия и надеется на диалог между ними.

По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах победил действующий белорусский президент Александр Лукашенко с результатом – 80,23%. У оппозиционного кандидата Светланы Тихановской насчитали 9,9% голосов. Явка на выборах, по официальным данным, составила 84,23%.

По данным МВД Беларуси, в ходе массовых протестов в Минске и других городах 9 августа пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 3 тыс. человек.