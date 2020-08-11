В России высказали претензии к работе наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал претензии к работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине. Об этом сон заявил сегодня, 11 августа, на пресс-конференции в Москве, передает «УНИАН».

«Что касается Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, мы активно поддерживаем этот механизм, у которого есть четкий мандат для работы на всей территории Украины, не только на Донбассе, но и в других регионах, учитывая наблюдение за уважением прав человека, национальных меньшинств, за попытками возрождать неонацистские тенденции. К сожалению, этой части своего мандата Миссия уделяет недостаточное внимание», – сказал Лавров.

При этом он заявил, что работа СММ ОБСЕ на Донбассе у него «вызывает определенные вопросы».

«В частности, СММ предпочитает докладывать о нарушении прекращения огня и обстрелах гражданских объектов абстрактно: "за такой-то период произошло столько-то обстрелов", не сказано, с какой стороны», – сказал глава российского МИД.