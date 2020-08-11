При ней пытали людей: В «ДНР» пытались завербовать переселенку (Видео)

В «ДНР» пытались завербовать 35-летнюю переселенку, которая приехала в Донецк проведать больную мать. На глазах женщины пытали людей, и таким образом склоняли ее к сотрудничеству. Переселенка сделала вид, что готова, но как только попала на подконтрольную Украине территорию, обратилась в СБУ Львовской области, передает «ТСН».

Она рассказала, что ее задержали в Донецке представители незаконных вооруженных формирований, якобы для проверки документов.

Женщина – переселенка, во Львовской области она создала небольшое предприятие и трудоустроила еще несколько переселенцев. По замыслу представителей «ДНР», она должна была собирать для спецслужб России информацию о своих сотрудниках – выходцев из Донбасса, а также об украинских военнослужащих, проживающих во Львовской области

«Я должна была передавать информацию сотрудникам ФСБ Российской Федерации и "МГБ ДНР" относительно жителей западных регионов Украины, которые приезжали и планируют приехать в Донецкую область. Особенно членов семей украинских военнослужащих, правоохранителей», – уточнила она.

«Согласно ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, от ответственности освобождаются граждане Украины, которые получили преступное задание от иностранного государства, но при этом никаких действий не предпринимали и добровольно об этом сообщили в правоохранительные органы Украины», – пояснила пресс-секретарь СБУ в Львовской области Роксолана Яворская.