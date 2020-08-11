«Украина» вернулась: Возле КПВВ «Станица Луганская» восстановили уничтоженные буквы (Видео)

Вблизи контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская» (Луганская обл.) восстановили буквы «Украина». Их изготовили на заказ переселенцев-патриотов два года назад. Но в начале июля нетрезвый вандал устроил провокацию и разрушил сине-желтую надпись, несмотря на то, что это территория с повышенным количеством полицейских и военных.

Опустевшая клумба возмутила местных жителей. Буквы восстановили и поставили на том же месте – среди цветов.

«Для нас, живущих здесь с Украиной в сердце, это очень важно. И нам важно видеть здесь название страны, в которой мы живем», – отметила председатель отделения Союза участников войны и ветеранов боевых действий.

Как сообщалось ранее, 6 июля в вечернее время ранее судимый за хулиганство 52-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно разрушил знак «Украина». Досудебное расследование завершено, дело направлено в суд. Мужчине вменяется ст. 296 УК Украины (хулиганство), предусматривающая до 5 лет лишения свободы.