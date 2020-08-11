Украинцы берут ипотеку на жилье под 10%, – президент Зеленский

Украинцы должны иметь возможность приобрести жилье в кредит под доступные проценты – хотя бы под 10% годовых, поскольку банковские ипотечные ставки, которые существовали до сих пор, просто неподъемные для многих украинских семей. Об этом сегодня, 11 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

«Мы боролись в течение года. На это работало и правительство, и Офис президента, и Национальный банк, и другие банки. Сейчас есть договоренности, и они уже воплощаются в жизнь – сейчас ипотека снижена. В некоторых банках – ипотека под 10%. В целом была главная задача: если будет ипотека 10% – мы действительно поможем людям, которые смогут позволить себе покупку жилья», – сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что в прошлом, до избрания президентом, сам брал ипотеку на покупку жилья на столичной Оболони под «страшные проценты» – 22-25%. По его словам, высокие процентные ставки по кредитам на жилье создают значительную нагрузку на бюджет семьи, ведь почти весь заработок приходится отдавать банку. Поэтому они должны снижаться до обоснованного уровня.

«Есть сложности, я знаю. Они связаны с учетной ставкой Национального банка и с инфляцией. Но все эти сложности – технические, все они со временем будут нивелированы. Сейчас самое главное – уже есть сигнал и примеры: люди могут и берут ипотеку под 10%», – отметил Зеленский и добавил, что это только начало.

По информации заместителя руководителя Офиса президента Юлии Ковалив, за первый месяц работы программы по предоставлению доступной ипотеки для населения общий объем выданных займов составил 75 млн грн (более 200 ипотечных кредитов). А к концу года ипотечный портфель банков может составить не менее 3 млрд грн.