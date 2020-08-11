Не спешил с раскаянием: На Донетчине выявили бывшего «ополченца»

В Мариуполе полицейские на основании полученной оперативной информации выявили бывшего участника незаконных вооруженных формирований. Весной 2014 года 39-летний мариуполец вступил в ряды «ополчения» и принимал в нем активное участие, передает пресс-служба Центрального отдела полиции Мариуполя.

«Житель Мариуполя признался в своей незаконной деятельности и подробно рассказал о причастности к сотрудничеству с боевиками. Все эти годы мужчина опасался уголовной ответственности и не спешил с раскаянием. Известно, что пробыв в составе незаконного вооруженного формирования менее месяца, мужчина изменил свою точку зрения и отказался от участия в нем», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

При этом в полиции напоминают, что согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, которое добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.