Бросают стариков во дворе, как котят: Под Мариуполем создали хоспис-поселение (Видео)

В поселке Демьяновка, вблизи Мариуполя, служители церкви создали своеобразный хоспис для пожилых одиноких людей. Практически все постояльцы с инвалидностью, многие парализованы. Служители отмечают, что пожилых людей привозят в церковь со всей области – некоторых оставляют во дворе, как котят.

«Первые поселенцы у нас появились в 2001 году. К нам привезли сюда наркоманов. Они не могли ни говорить, ни ходить, они как овощи были. И вот мы начали помогать таким людям. А потом я вспомнил о своей матери, которой я очень много недодал», – рассказывает пастор церкви Валерий Тимаков.

Так на территории церкви появился хоспис. Сначала старики жили прямо в помещении церкви. Потом служители стали покупать отдельные дома вблизи, ведь количество людей начало увеличиваться.

Практически все расходы ложатся на плечи прихожан. Но есть и помощь от неравнодушных.

«Люди жертвуют, кто знают нас, магазины помогают нам продуктами. А так мы все сами стараемся делать», – отмечает Тимаков.

В хозяйстве около сотни уток, есть два гектара земли, на которой выращивают пшеницу. Но пожилых постояльцев нужно не только кормить, но и лечить. Одна из жительниц хосписа сейчас находится в больнице на операции, у нее онкология. Деньги на лечение собирали всем миром.

В хосписе практически все инвалиды, прикованные к кроватям. Ухаживают за ними волонтеры, одна из них – многодетная мать Анна Александрович.

Одна из подопечных Анны – мариупольчанка Татьяна, она прикована к постели. Практически всю жизнь проработала в родильном отделении 9-й больницы Мариуполя.

«У меня все умерли, мама умерла, отец умер, брат умер, все умерли», – говорит Татьяна.

Сначала за ней ухаживал племянник, потом привез в церковь.

«Три раза в день кормим, моем, стрижем, ухаживаем. И поговорим, и пошутим, и поплачем. У самой бывает такое настроение, а сюда придешь – тебе человек улыбнется, и скажет: "да ты ж моя красивая". И вот она мне комплименты – я ей», – рассказывает Анна о Татьяне.

Татьяна под наблюдением здесь уже год, родственники приезжают навещать, привозят подарки.

В другом доме живет Валентина Орел, у нее сахарный диабет и более 10 лет ничего не видит. У Валентины две дочки. «Одна в России – очень далеко, другая не далеко, но она не выездная. Не может приехать. За мной ухаживали, потом так получилось, что осталась я одна. Сельсовет меня сюда привез», – делится Валентина своей историей.

В отдельном доме живут мужчины. Недавно в церковь привезли жителя Мариуполя. «Перестал ходить, жить негде, с женой развелся, сестре не нужен. Вот так, собственно говоря и остался один. Я до этого лежал во 2-й больнице, но потом ее закрыли на коронавирус и меня выписали. Потом я лежал у товарища по работе, у него дома. Там следить за мной было некому, ну раз я не передвигаюсь. А здесь в этом плане очень хорошо», – говорит мужчина.

А вот Александр уже 5 лет живет при церкви. Перенес инфаркт и инсульт, пока прикован к постели. Работал в Мариуполе в пароходстве с 1980-го года. «В погоне за счастьем потерял я все, что мог. Пока за деньгами гнался, потерял все, что было на берегу. Вот и все. Вся жизнь моя ушла в пьянство, в разгул, кабаки, женщины, карты, деньги, папиросы. И все. Вот это привело меня в такое состояние», – откровенно говорит он.

Трудная судьба у Игоря – он ухаживает за больными, хотя сам имеет проблемы с ногами: «Я освободился, меня привез пастор прямо из тюрьмы в 2013 году. За людьми ухаживаю и мне нравится, работаю потихоньку».

В приходе очень много работы: готовят, убирают, ухаживают, работают на поле, ремонтируют помещения. При этом находят время и на душевное общение с бабушками и дедушками. Развлекаются тем, что могут себе позволить: телевизор, радио, кто видит – читает. Каждую субботу проводят церковные службы.

«Самое любимое мое "развлечение" – когда мы купаемся. Они радуются, как младенцы. И когда служение – мы тогда сходится все вместе, кушаем», – отмечает волонтер Анна.

Пастор Валерий говорит, что есть планы и на будущее. Сейчас ремонтируют еще один дом для мужчин, но там нужно много затрат, ведь никаких коммуникаций в здании нет. А все домики ремонтируют собственноручно, некоторые материалы и мебель привозят небезразличные люди.

«Вот этим камином мы греем вот эти две комнаты, комнаты и душ. У нас лопнуло стекло и нам надо стекло, мы нигде на эту печку не можем найти стекло», – сетует пастор.

Еще для хосписа нужна комнатная инвалидная коляска, потому что уличная не проходит в дверные проемы. Приходится бабушек и дедушек носить на руках в ванную. В один дом нужен водонагреватель, всегда не хватает бытовой химии.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «TV-7 Мариуполь»