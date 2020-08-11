Начиналось со Славянска: В Фонде Рината Ахметова рассказали о спасении мирных жителей Донбасса

Весной 2014 года, когда на Донбассе вспыхнул вооруженный конфликт, в Украине никто не был готов решать гуманитарные вопросы мирного населения. Фонд Рината Ахметова стал первой организацией, которая занялась эвакуацией мирных жителей из зоны боевых действий. В первую очередь вывозили тех, кому неоткуда было ждать помощи: женщин, стариков, детей, воспитанников государственных социальных учреждений, интернатов и детских домов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

23 мая 2014 года автобусы Фонда начали эвакуировать мирных жителей из Славянска, Краматорска, Николаевки, Горловки, Донецка и множества других городов и поселков Донбасса. Но началось все именно со Славянска – города с населением более 100 тысяч жителей. Некоторая часть из них выехала на безопасную территорию сразу. Но большинство осталось, просто не успели собраться. Целые семьи спасались от снарядов, ночуя в подвалах.

«Наш район сильно обстреляли 26 мая. Погибло много мирных людей, снаряды попали в жилые дома и в Научно-исследовательскую лабораторию, которая находится прямо около моего дома. Мы начали искать, куда можно уехать, кто вообще помогает Славянску. Я так и написала запрос в интернете – и сразу же нашла Фонд Рината Ахметова. Я позвонила на горячую линию прямо во время бомбежки! Там сразу откликнулись, предложили поехать в Святогорск, где уже готовы были принять людей», – вспоминает Инна Исмаилова, жительница Славянска.

Женщина вместе с мужем, сестрой и двумя соседками, которые попросили помочь в эвакуации, отправились в Святогорск. Покидать Славянск пришлось буквально под пулями.

«Дорога была очень опасная. Снаряды летели вслед за нами, когда мы выезжали из города. Но еще страшнее было оставаться. Ты не знаешь, куда в следующую секунду попадет снаряд. Это сейчас люди знают, что надо спускаться в подвал, когда туда идти. А раньше ничего этого не знали и каждую минуту могли попасть под обстрел», – говорит Инна.

Оправившись после стресса, женщина начала помогать эвакуировать других людей.

«Через Фонд Рината Ахметова вывезли полгорода. Я давала номера телефонов, уговаривала людей выехать. Я не знаю, кто еще так помогает, как Фонд Ахметова. Я таких не видела, которые бы столько помогли», – сказала Инна Исмаилова.

Татьяна Фесь из Шахтерска обратилась в Гуманитарный Штаб Рината Ахметова с просьбой об эвакуации, когда откладывать уже было нельзя. Ее сына Ивана киевские медики ждали на срочную операцию. «Мы не только наблюдали, что и куда летало, но и сами пострадали. В нашем доме вынесло окна, а рядом с домом старшего сына разорвался снаряд. Очень много серьезных повреждений. Но главное – едва не пострадал наш внук Дима. Он был в доме в этот момент и удачно спрятался. В селе не было ни газа, ни воды, ни связи. И что самое страшное – никто не знал, когда это все закончится. Мы оказались отрезанными от цивилизации. Из-за постоянных обстрелов междугородние автобусы не ходили, а нам через несколько дней нужно было быть в киевской больнице. Но на ту операцию мы успели точно в срок. Это случилось только благодаря Гуманитарному Штабу Рината Ахметова», – рассказала Татьяна.

Часто сотрудникам Фонда приходилось решать очень сложные задачи: эвакуировать лежачих больных, семьи с маленькими детьми, вывозить интернаты, детские дома и социальные приюты.

Основные направления, куда эвакуировали людей – Безыменное, Мелекино, Пионерское, Урзуф, Святогорск, Седово, Сопино, Щурово, Юрьевка, Ялта (Донецкая область), Запорожье, Бердянск (Запорожская область), Рыбаковка (Николаевская область), Сергеевка (Одесская область), Харьков, Гавриши, Глушковка, Богодухово, Дачное (Харьковская область), Геническ, Стрелковое, Счастливцево (Херсонская область).

Фонд, а затем и Гуманитарный Штаб Рината Ахметова эвакуировали из зоны активных боевых действий 39 462 человека, из них 14 784 – дети. 6939 человек были временно расселены на 29-ти базах отдыха в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.