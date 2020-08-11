На Луганщине пара наркоторговцев прятала «закладки» в игрушках собственного ребенка

В Лисичанске (Луганская обл.) полицейские выявили пару наркоторговцев, которые использовали для прикрытия собственного ребенка и его игрушки. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

В минувшую субботу патрульные полицейские получили сообщение от небезразличной жительницы квартала Дружбы народов, о том, что в ее доме проживает подозрительная семья, которая, по ее мнению, торгует наркотиками. Женщина сообщила, что в настоящее время они могут делать закладки, разъезжая на своем автомобиле.

«Прибыв по указанному адресу, одновременно с патрульными во двор заехал автомобиль, похожий по описанию, которое предоставила заявительница. В автомобиле находились мужчина, женщина и ребенок. Общаясь с водителем, патрульные обнаружили у него признаки наркотического опьянения. По требованию инспекторов пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался в присутствии двух свидетелей. Во время поверхностной проверки водителя и автомобиля, инспекторы обнаружили шприц с веществом темно-желтого цвета, происхождение которого гражданин объяснить не смог», – рассказали в полиции.

Кроме того, внимание патрульных привлекла игрушка ребенка, которая была с одной стороны разорвана и сцеплена шпилькой. Когда патрульные спросили, нет ли запрещенных веществ в игрушке, мать начала очень нервничать. Как оказалось позже, в середине игрушки находились 9 свертков, перемотанных синей изоляционной лентой с веществом, похожим на наркотическое.

В отношении водителя патрульные составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения) и вызвали на место происшествия следователей для установления всех обстоятельств по делу.