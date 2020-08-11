Доотдыхались: В курортном Мангушском районе пояснили вспышку коронавируса (Видео)

Мангушский район в Донецкой области – курортный, выходит к Азовскому морю. В его состав входят три главных прибрежных поселковых совета – Ялтинский, Мелекинский и Урзуфский.

С начала пандемии в Мангушком районе зарегистрировано 35 заболевших коронавирусом (по состоянию на 10 августа). Причем рост заболеваемости пошел в течение последнего месяца.

Например, на 1 июля здесь было всего 7 инфицированных. В августе же в районе выявляют больных COVID-19 чуть ли ни каждый день:

«Вспышка произошла из-за передвижения отдыхающих по нашей территории. Были и наши жители, которые выезжали за пределы района и области, а возвращались уже заболевшими. Посещали и Сумскую область, и Ивано-Франковскую. И не соблюдая определенные карантинные мероприятия люди таким образом подвергли и себя, и население опасности», – комментирует глава Мангушской райгосадминистрации Наталья Букреева.

По состоянию на 9 августа заболевших было 25 человек. Из них 14 пациентов находятся на лечении в больнице Мариуполя. Под медико-санитарным присмотром на самоизоляции дома – 128 человек.

«В настоящее время ситуация в Мангушском районе сложная. Но все находится под контролем. Проводится большая работа по профилактике, проводится расследование каждого случая заражения – определяется круг контактов, границы очага. В районе проведено более 400 ПЦР-тестов», – отметила Светлана Григорьева, заведующая Мангушского филиала Донецкого областного лабораторного центра МОЗ Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «TV-7 Мариуполь» и собственной информации