Перемирие на Донбассе: В штабе ООС и в «ДНР» заявляют об обстрелах позиций

Сегодня, 11 августа, в зоне проведения Операции Объединенных сил зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны противника. Об этом сообщает штаб ООС.

«В частности, после обеда противник совершил выстрелы из подствольного гранатомета в районе Марьинки. На всех участках фронта режим тишины хранился в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали», – говорится в сообщении.

С начала перемирия, которое вступило в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

В «ДНР» заверяют, что были обстреляны их позиции на окраине Донецка. «В 18:30 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению от Марьинки к Донецку (поселок шахты «Трудовская»), выпущено две гранаты из АГС (автоматический гранатомет)», – сказано в сообщении представительства «ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В «ЛНР» об обстрелах не сообщают.