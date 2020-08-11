Яценюк: Выход для Беларуси – повторные президентские и одновременно парламентские выборы (Видео)

Единственно правильный выход для Беларуси – повторные президентские и одновременные парламентские выборы. Такое мнение сегодня, 11 августа, высказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в эфире программы «Настоящее время».

«Лукашенко будет бороться до последнего, чтобы удержать власть… Милиция готовилась к разгону массовых демонстраций. И сегодня [Лукашенко] будет бороться до последнего, и вверенные ему силы будут бороться до последнего, чтобы удержать власть… Выход сегодня для Беларуси и для самого Лукашенко есть только один. Единственный правильный выход – повторные президентские и одновременные парламентские выборы», – сказал Яценюк.

Он отметил, что события в Беларуси имеют «и драматические, и исторические измерения»: «Драматические – потому что белорусская власть пошла по российскому сценарию, когда путем давления, запугивания, физического насилия начали уничтожать первые ростки демократии. И именно поэтому это исторические события для Беларуси».

«Надо поаплодировать белорусскому народу, который в течение последних 26 лет находился исключительно под авторитарным давлением. Там уничтожалось все, что имело отношение к свободе слова, демократии, свободе волеизъявления. И, несмотря на это, за эти 26 лет выросли белорусы, которые по-другому думают, чувствуют, которые знают, что им надо бороться за свое будущее», – продолжил политик.

Напомним, в Беларуси состоялись выборы президента, после которых вспыхнули массовые протесты на улицах Минска.

По данным белорусской Центральной избирательной комиссии, на выборах победил действующий президент Александр Лукашенко с результатом – 80,23%. У оппозиционного кандидата Светланы Тихановской насчитали 9,9% голосов. Явка на выборах составила 84,23%.

По данным МВД Беларуси, в ходе массовых протестов в Минске и других городах 9 августа пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 3 тыс. человек.

По состоянию на вечер 11 августа, за последние два дня за медицинской помощью обратились более 200 человек. Один человек погиб.