Хотели сделать дом для переселенцев: В Волновахе дети играют в разрушенном недострое (Видео)

В Волновахе (Донецкая обл.) полуразрушенное здание бывшего общежития стало центром проведения досуга для детей.

Общежитие по улице Строителей является собственностью громады города. С 2016 года существует проект реконструкции здания под общежитие для переселенцев.

А пока к реализации проекта не приступили, местные жители возмущены тем, что подростки устраивают на разрушенном объекте опасные игры.

«В этом году как напасть. И малые приходят, и подростки. Гоняешь их… Из общежития вынесли всё, там уже ничего нет – ни теплотрассы, ни канализации. Мы стали жаловаться, звонили в полицию», – рассказывает местный житель Василия Комарович.

Капитан полиции Сархан Гусейнов подтвердил, что запрос от жителей о пребывании детей в недострое получили. Сейчас проводят проверку объекта, на место событий была направлена следственно-оперативная группа.

Алина Матузенко живет в доме напротив. Она отмечает, что в разрушенном здании дети собираются из разных уголков города. Они бьют стекла, ломают кирпичи и прыгают с балконов.

«Зрелище, которое мы наблюдаем со всеми соседями нашего двора, меня уже насторожило. И в очередной раз я решила пойти поговорить с детьми. Провела беседы по поводу их жизни, к чему могут привести такие игры, какие заражения они могут получить», – делится женщина.

Поясняли небезопасность игр в недострое и спасатели. «Им кажется это очень весело. Но развалины, пустоты часто приводят не к очень хорошим последствиям – травмирование и даже возможна гибель», – говорит специалист Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Волновахе Алина Дегтярева.

«Недавно поступила жалоба, что повреждена целостность здания. Будем держать на контроле, усиливать конструкции, ремонтировать», – заверила начальник отдела архитектуры и землеустройства Военно-гражданской администрации Волновахи Наталья Экзархо.

Также она отметила, что власть Волновахи будет решать вопросы благоустройства и безопасности всех недостроев города.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»