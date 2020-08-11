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На Донетчине уже больше тысячи заболевших коронавирусом (Карта)

11.08.20 23:01
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области с начала пандемии уже более тысячи человек заболели коронавирусом. За сегодня, 11 августа, его диагностировали у 21 жителя, в том числе у 1 ребенка и 1 медработницы. При этом 13 человек за сутки выздоровели. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Так, среди новых инфицированных:

  • 7 – в Краматорске (12-летний мальчик, мужчины 30 и 55 лет, женщины 35, 48, 58 и 77 лет);
  • 5 – в Мариуполе (мужчины 20 и 45 лет, женщины 45, 46 и 57 роки)
  • 3 – в Марьинском районе (женщины 34, 35 и 58 лет);
  • 2 – в Волновахском районе (мужчина 25 лет и женщина 46 лет);
  • 2 – в Славянске (мужчина 37 лет и женщина 38 лет);
  • 1 – в Угледаре (мужчина 43 лет);
  • 1– в Лиманской ОТГ (мужчина 44 лет).

«Среди больных, выявленных за сегодня, есть жительница Киева, которая временно находилась в Донецкой области», – уточнил Кириленко.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 1014 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 847 человек;
  • на лечении – 154 пациент;
  • летальных случаев – 13.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 11 августа в Украине COVID-19 заболели 83 116 человек (44 935 пациента – выздоровели, 1 951 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (8 августа) – 975 случаев (выздоровели – 826 пациентов, летальных случаев – 13), Луганской области – 161 случай (выздоровели – 118 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 963 заразившихся (выздоровели – 901 человек, летальных случаев – 113). В «ЛНР» (на 9 августа) – 624 заразившихся (выздоровели – 594 человек, летальных случаев – 15).

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