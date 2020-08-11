ЦИК обнародовала выводы ВГА Донецкой и Луганской областей о невозможности проведения выборов (Документы)

Центральная избирательная комиссия обнародовала выводы военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей, на основании которых 8 августа приняла решение о не проведении местных выборов в 18 громадах Донбасса. Это решение вызвало возмущение жителей громад, политиков, правозащитников. Общественность требовала от ЦИК предоставить документы, на основании которых отменили выборы на Донбассе.

Так, председатель ВГА Донецкой области Павел Кириленко определял решение о невозможности провести 25 октября выборы в 10 громадах подконтрольной Донетчине совместно с командованием операции Объединенных сил, Главным управлением Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях и Главным управлением Национальной полиции в Донецкой области.

Начальник ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях Владимир Петриченко сообщил, что во время избирательного процесса особое внимание необходимо уделить безопасности всех участников избирательного процесса, «особенно блокированию попыток запугивания членов избирательных комиссий».

Кроме того, в связи с карантином ко дню голосования могут остаться закрытыми контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), из-за чего жители «серой зоны» и неподконтрольных Украине территорий не смогут воспользоваться своим правом голоса, «даже в случае создания для них избирательных участков на подконтрольной украинской власти территории».

«"Режим тишины", введенный по результатам "Минских договоренностей", не может гарантировать 100-процентную безопасность для жителей населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения с временно оккупированными территориями», – отметил Петриченко.

«В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, на отдельных территориях Донецкой области невозможно обеспечить должную безопасность граждан и избежание террористической угрозы во время организации и проведения, в соответствии с Избирательным кодексом Украины, местных выборов 25 октября 2020 года», – заключил губернатор Донетчины Павел Кириленко.

К небезопасным громадам таким образом отнесли Светлодарск, Торецк, Волноваху, Угледар, Сартану, Авдеевку, Марьинку и др.

В своем выводе глава ВГА Луганской области Сергей Гайдай также делает акцент на том, что выборы в отдельных громадах проводить небезопасно. В частности, он отмечает, что:

анализ информации о фактическом готовности органов власти (исполнительной, правоохранительной и пр.) обеспечить реализацию предоставленных законом полномочий во время проведения местных выборов свидетельствует о невозможности организовать подготовку и проведение последних 25 октября на отдельных территориях в рабочем режиме;

органы правопорядка утверждают, что невозможно обеспечить полную безопасность гражданского населения в населенных пунктах на линии соприкосновения;

существует угроза минометно-артиллерийских обстрелов или совершения террористических актов населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 30-35 км от линии разграничения, во время проведения местных выборов.

Таким образом на подконтрольной украинской власти Луганщине выборы были отменены в 8 громадах (Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Счастье и др).

Напомним, в конце июля ЦИК обратилась в Донецкую и Луганскую военно-гражданские администрации и попросила предоставить свои выводы: возможно ли организовать там подготовку и проведение местных выборов 25 октября. И 8 августа Центризбирком принял на основе этих выводов решение, что местные выборы не будут проводиться в 18 громадах Донбасса.

Свое несогласие с принятым решением высказали жители Луганщины (в частности, Северодонецка и Лисичанска), а также Донетчины (Сартановская объединенная территориальная громада). Громады делают основной акцент, что до этого в их населенных пунктах выборы проводились, в том числе президентские и парламентские в 2019 году. А Северодонецк и Лисичанск вообще находятся в глубоком тылу.

Пересмотра решения ЦИК потребовали гражданская сеть «ОПОРА» и Комитет избирателей Украины, которые мониторят избирательный процесс в Украине.