Победа над «Базелем»: «Шахтер» вышел в полуфинал Лиги Европы (Фото)

Сегодня, 11 августа, в 1/4 финала Лиги Европы украинский «Шахтер» обыграл швейцарский «Базель». Благодаря победе в 4:1 «горняки» вышли в полуфинал Лиги Европы, где сыграют с миланским «Интером».

Счет в сегодняшнем матче «Шахтер» открыл на 2-й минуте. «Марлос подает, Мораес набегает, выскакивает из-за спины Петретты и головой отправляет мяч в сетку», – описывает ситуацию пресс-служба клуба.

Второй гол – на 22-й минуте. «2:0! Тайсон выиграл подбор в центре, Мораес убежал на пространстве, затем последовали перевод направо, прострел Марлоса и удар Тайсона – рикошет от колена защитника и гол!».

Во втором тайме на 75-й минуте счет 3:0 в пользу «Шахтера» – Патрик реализовал пенальти.

88-я минута – 4:0. «Додо начинает голевую атаку, получает мяч уже в штрафной от Тете и забивает», – говорится в онлайн-трансляции пресс-службы «горняков».

На второй добавочной минуте поединка «Базелю» удалось направить свой единственный мяч в ворота «Шахтера» – 4:1.

Составы команд:

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Алан Патрик, Тайсон, Мораес

Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Алан Патрик, Тайсон, Мораес «Базель»: Николич, Видмер, Альдерете, ван дер Верфф, Петретта, Фрай, Джака, Штокер, Кампо, Пюлюлю, Кабрал

Фото пресс-службы ФК «Шахтер»

Следующий соперник «Шахтера» – «Интер». Матч состоится 17 августа в Дюссельдорфе.