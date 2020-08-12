Выбежал на дорогу: В Луганске 6-летний ребенок попал под авто

В неподконтрольном украинским властям Луганске водитель легкового авто сбил ребенка.

Как сообщает пресс-центр «МВД ЛНР», 10 августа на одной из улиц Луганска мужчина 1952 года рождения, управляя автомобилем Citroen, совершил наезд на ребенка 2014 года рождения, который внезапно выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП мальчик с травмами различной степени тяжести госпитализирован. «Автомобиль помещен на площадку временного задержания транспортных средств. Проводится проверка», – уверяют в «ЛНР».