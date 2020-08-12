Зачем нам эти пережитки: В Луганске на Театральной площади демонтируют фонтан (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске демонтируют цветомузыкальный фонтан на Театральной площади. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Тот самый прекрасный проект обустройства в Луганске, который был создан в 2006 году на деньги горожан (предпринимателей) будет уничтожен. Стерт и заложен плиткой… Ведь правда, был прекрасный фонтан. Многие помнят его открытие, как фоткались все возле него. Как красиво он под музыку переливался и охлаждал воздух летом», – возмущается луганчанка Настя.

«Ну а как иначе – мы же развиваемся... Зачем нам эти пережитки плохого режима... Ломать – не строить… Фонтан был очень красивый, только сделан некачественно. А то, что сносят – это неправильно… Ни одного фонтана в городе – стыд и позор нашим властям!... Больше сказать нечего… Проще же все засыпать землей, чем восстановить, почистить, привести в порядок», – разделяют возмущение Насти иные луганчане.

При этом есть мнение, что восстанавливать фонтан не стоило. «Безобразный был этот фонтан с первого дня его существования! А вот до него там была прекрасная зона отдыха – удобные полукруглые лавочки в тени елей и бирючины и красивая клумба… Ну да, вместо фонтана – клумба», – пишут жители Луганска.

Так выглядел работающий фонтан: