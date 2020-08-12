«Шахтер» – «Базель»: Обзор матча

11 августа в 1/4 финала Лиги Европы «Шахтер» играл с «Базелем». По решению УЕФА противостояние с этой стадии состоит из одного поединка, а все встречи проводятся в Германии. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

Напомним, «Шахтер» в плей-офф Лиги Европы ранее прошел «Бенфику» (2:1 и 3:3), а также «Вольфсбург» (2:1 и 3:0). Швейцарцы в свою очередь в предыдущих раундах разобрались с АПОЭЛом (3:0, 1:0) и «Айнтрахтом» (3:0, 1:0). Главный тренер «оранжево-черных» Луиш Каштру внес всего одно изменение в стартовый состав по сравнению с прошлой игрой: выпустил в центр обороны Валерия Бондаря, для которого этот поединок стал дебютным в еврокубках.

Уверенность и спокойствие, которые молодой защитник «Шахтера» излучал на предматчевой пресс-конференции, вся команда продемонстрировала на поле. Помог в этом и быстрый гол: уже на 2-й минуте Марлос с углового подал на линию вратарской, а Жуниор Мораес сыграл на опережение и головой вколотил мяч в сетку – 1:0! Швейцарцы попытались тут же ответить, но Кабралу немного не хватило точности, а Бондарь блокировал удар соперника. Неплохой шанс был у Пюлюлю, который прорвался в штрафную по левому краю, но с острого угла пробил рядом с дальней штангой. «Горняки» ответили на это своим моментом (Мораес не попал в цель после прострела Матвиенко), а затем и вторым голом. На 22-й минуте быстрый контрвыпад завершился передачей Марлоса на линию штрафной, а набежавший Тайсон с лета (и с небольшим рикошетом) расстрелял ворота Николича – 2:0. Команда Луиша Каштру продолжала удерживать инициативу и создала еще немало возможностей (кипер потащил по два опасных удара от Марлоса и Мораеса), а незадолго до перерыва могла оформить разгром, однако пушку Маркоса Антонио приняла на себя крестовина. Об огромном преимуществе «оранжево-черных» в первом тайме говорит не только счет, но и статистика: 63% на 37% по владению мячом, 6–0 по ударам в створ.

Вторая половина получилась не такой богатой на опасные моменты, зато чуть более конкурентной, а в итоге – и результативной. Футболисты «Базеля» попытались выровнять игру и наладить контроль мяча, «оранжево-черные» были не против поиграть на контратаках. Впрочем, до угрозы воротам Пятова дело по-прежнему доходило крайне редко (Кабрал мог забить издали, но не попал в пустую рамку), а вот чемпион Украины свой шанс нашел. На 75-й минуте Тайсон пустился в дриблинг на границе штрафной и был сбит защитником. Пенальти хладнокровным ударом с паузой на замахе реализовал Алан Патрик – 3:0. В этот момент Луиш Каштру полностью сменил группу атаки (в игру вошли Соломон, Коваленко, Майкон, Тете и Фернандо), а на 88-й минуте «горняки» довели дело до разгрома: Додо начал атаку передачей на Тете, а получив пас в ответ, уверенно переиграл Николича – 4:0. В компенсированное время ван Волфсвинкел прострелил справа и отквитал один мяч, но этот гол вряд ли стал утешением швейцарцам и точно не испортил настроение победителям.

4:1 – «Шахтер» уверенно обыгрывает «Базель» и выходит в полуфинал Лиги Европы УЕФА.

Следующим соперником «горняков» станет миланский «Интер». Матч состоится 17 августа в Дюссельдорфе. Начало в 22:00.

«Шахтер» (Донецк) – «Базель» (Базель) – 4:1 (2:0)

Гельзенкирхен, «Арена АуфШальке», без зрителей

Голы: 1:0 Мораес (2), 2:0 Тайсон (22), 3:0 Алан Патрик (75, пен.), 4:0 Додо (88), 4:1 ван Волфсвинкел (90+2)