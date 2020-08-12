На Донетчине глушили беспилотник ОБСЕ

На Донетчине подвергся глушению беспилотный летательный аппарат (БПЛА) дальнего радиуса действия Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Инцидент произошел вечером 9 августа. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 11 августа.

«Вечером 9 августа БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, предположительно в результате глушения) во время полетов над районами между н. п. Пески (подконтрольный правительству, 11 км к северо-западу от Донецка) и н. п. Тарамчук (подконтрольный правительству, 29 км к юго-западу от Донецка), а также между н. п. Родниковое (неподконтрольный правительству, 36 км югу от Донецка) и н. п. Старобешево (неподконтрольный правительству, 32 км к юго-востоку от Донецка)», – говорится в отчете.

В документе также отмечается, что «помехи сигнала могли создавать из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА».