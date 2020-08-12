В Донецке рассказали, как погибла оставленная в гостинице для животных собака (Фото)

Жительница неподконтрольного украинским властям Донецка Ксения привезла своего 3-летнего чихуахуа Филиппа в зоо-отель, но забрать его уже не смогла. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

2 августа Ксения привезла собаку на пробные полдня. Все прошло хорошо. И собаку отдали сюда повторно, 6 числа. Но через 20 минут Ксении позвонили и сообщили, что Филипп сбежал по халатности одной из сотрудниц.

Спустя полчаса Ксения приехала на поиски питомца, подключились к поискам и местные жители, узнавшие о случившемся в интернете. Директор гостиницы для животных Светлана сказала, что пес сбежал в сторону мариупольской развилки.

Позже с владелицей собаки связались люди, которые сообщили, что собаку сбил автобус. Девушка отправилась проверять обочины и кусты, но тела животного нигде не было.

Утром Ксения снова связалась со Светланой. Та уверяла, что собаку сотрудники зоо-отеля ищут. Но муж работницы, которую уволили после происшествия, сообщил другую информацию. По его словам, собака выбежала в открытую дверь, и сотрудница зоо-отеля не смогла ее догнать. Чихуахуа сбили на дороге, а тело собаки забрал и увез муж директора гостиницы для животных.

Сама Светлана эту информацию опровергает, хотя вину – признает.

Ксения же возмущена тем, что в гостинице, уже зная о гибели животного, не сообщили об этом.

После инцидента дверь обещали всегда закрывать и поставить на входе решетки. Также владельцам собаки выплатили компенсацию.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube