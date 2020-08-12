Очередное повреждение на магистральном водоводе: Без воды Константиновка и Дружковка

Сегодня, 12 августа, обнаружено повреждение на магистральном водоводе Второго донецкого водопровода диаметром 1400 мм, в связи с чем прекращена подача воды в Дружковку и Константиновку. Об этом сообщает пресс-служба КП «Компания "Вода Донбасса"».

Повреждение было обнаружено в 02:30. В связи с проведением аварийно-восстановительных работ прекращена подача воды в Дружковку, Константиновку и поселок Щербиновка (г. Торецк). Сокращена подача воды в Славянск и Краматорск.

В компании напомнили, что Второй донецкий водопровод – единственный источник водоснабжения для городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, а также близлежащих сел и поселков. 20 км этого водопровода находятся в аварийном состоянии и требуют замены.