В Украине за сутки COVID-19 заболели более 1,4 тыс. человек

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 1 433 человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 12 августа, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«У нас снова большое количество заболевших – за минувшие сутки 1 433 человека. Из них 116 детей, а также 65 медработников. Всего были госпитализированы за последние сутки 288 человек. Это те люди, которые требуют лечения в стационарных условиях, т. е. люди у которых преимущественно тяжелое течение болезни. За последние сутки зафиксированы 19 летальных случаев. При этом выздоровели 752 пациента. В целом за все время пандемии в Украине заболели 84 548 человек. Из них 5 895 детей и 9 400 медработников. В целом выздоровели 45 686 пациентов. Летальных случаев – 1 970», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в г. Киев (182), во Львовской (166), Харьковской (139), Ивано-Франковской (128) и Черновицкой (113) областях.

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 1 011 случаев COVID-19 (по данным Донецкой ОГА – 1 014 случаев), в Луганской – 160 случаев.