Игрок «Шахтера» установил рекорд Лиги Европы

Бразильский футболист ФК «Шахтер» Тайсон стал автором одного из четырех мячей в ворота швейцарского «Базеля» в 1/4 финала Лиги Европы. Этот забитый мяч позволил Тайсону установить рекорд Лиги Европы, сообщает «Сегодня».

Лидер «горняков» – первый футболист, кто забивает в семи разных сезонах турнира, начиная с сезона 2009/2010, когда Лига Европы пришла на смену Кубку УЕФА.

В шести сезонах забивали такие игроки как Александр Ляказетт из лондонского «Арсенала», бывший футболист киевского «Динамо» Джермейн Ленс, а также форвард «Краснодара» Ари, сообщает Gracenote Live в Twitter.

В текущем сезоне Тайсон провел за «Шахтер» 37 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал девять результативных передач.