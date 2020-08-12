Сводка из зоны ООС за 11 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 обстрела. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

НВФ осуществили неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета вблизи Марьинки, а из стрелкового оружия противник выстрелил у Широкино. Поскольку выстрелы были провокационными, то украинские военнослужащие на них не реагировали.

С начала текущих суток зафиксирована одна провокация. Недалеко от Марьинки со стороны НВФ были произведены несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия. На провокационные выстрелы украинские воины огонь в ответ не открывали.

На других участках фронта наблюдалась тишина.

В «ДНР» заявляют, что «2 нарушения тишины со стороны ВСУ зафиксированы за минувшие сутки. Стрельба велась из автоматических гранатометов по районам поселка шахты "Трудовская" на западе Донецка и села Дзержинское (после переименования – Азов, – ред.) в Новоазовском районе. Также зафиксированы инженерные работы, передвижение сил и подрывы. Данные провокации совершены вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Шумы (Торецк – ред.), Марьинка и Новгородское».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.