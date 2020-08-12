В «ДНР» от коронавируса лечатся более 900 человек

В «ДНР» за сутки выявлены 17 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 11 августа, выявлены 17 случаев заболевания COVID-19. Два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружены у прибывших из Украины. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее, из них 3 медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 12 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1980:

на лечении – 929 пациентов,

выписаны – 938 человек,

летальных случаев – 113.

«По состоянию на 12 августа коронавирусная инфекция была выявлена у 93 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – утверждают в «республике».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 12 августа в Украине COVID-19 заболели 84 548 человек (45 686 пациентов – выздоровели, 1 970 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 014 случаев (выздоровели – 847 пациентов, летальных случаев – 13), Луганской области – 167 случаев (выздоровели – 118 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ЛНР» (на 9 августа) – 624 заразившихся (выздоровели – 594 человек, летальных случаев – 15).