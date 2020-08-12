Как будут действовать в случае подозрения COVID-19 в детских лагерях: Комментарий Госпродпотребслужбы

В случае возникновения подозрения на заболевание COVID-19 в детском лагере, ребенка будут изолировать и госпитализировать в больницу с информированием медицинского работника и родителей. Об этом говорится в ответе Госпродпотребслужбы на информационный запрос УНН.

«В соответствии с пунктом 10 Временных рекомендаций дети, у которых в ходе ежедневного температурного скрининга выявлена температуру тела более 37,2 градуса или признаки респираторных заболеваний, подлежат изоляции в изоляторе с соответствующим информированием медицинского работника и родителей», – говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что медицинский работник учреждения должен вызвать карету «скорой медицинской помощи» для дальнейшей госпитализации ребенка в определенное учреждение здравоохранения.

«Госпитализация детей проводится исключительно в одноместные боксы до подтверждения или опровержения диагноза коронавирусной болезни. В случае лабораторного подтверждения диагноза COVID-19 и отсутствия оснований для дальнейшего пребывания ребенка в стационаре основатель/субъект хозяйствования обеспечивает транспортировку ребенка к месту самоизоляции под надзор семейного врача с соблюдением противоэпидемических мероприятий», – добавляется в сообщении.