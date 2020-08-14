Производит 700 т мяса в месяц: В «ДНР» показали Розовскую птицефабрику (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Розовке (Шахтерский р-н, Донецкая обл.) работает птицефабрика, которая производит около 700 т мяса в месяц.

Как говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов, эта фабрика закрывает потребности в курином мясе для 50% местного населения.

Производство мяса начинается в бройлерном цехе: здесь содержится поголовье птиц на убой. В зимний период в нем размещаются до 35 тыс. птиц, летом – от 28 до 35 тыс. Цыпленок находится в этом цеху от 39 дней до 42 дней. Дальше он идет на убой.

На площадке – 12 корпусов с напольным содержанием, в каждом из которых максимальная вместимость составляет 35 тыс. Есть и корпуса, где куры содержатся в клетках. Там максимальная вместимость составляет 20 тыс. голов.

Бройлерный цех, уверяют в «ДНР», оснащен современным автоматическим оборудованием: поилками, кормушками и климат-контролем. В случае выхода из строя автоматики можно перейти на ручное управление.

Следующая стадия производства – убойный цех. Его мощность: 23 тыс. голов в смену. Птица проходит несколько технологических этапов, в том числе потрошение и охлаждение.

Это предприятие, утверждают в «республике», – замкнутого цикла производства: оно само себя обеспечивает и яйцом, и комбикормом, поскольку имеет собственные площади для выращивания зерновых.

На сегодня на птицефабрике имеется 32 тыс. кур родительского стада, которое несется, и 36 тыс. молодняка, который должен нестись в сентябре.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube