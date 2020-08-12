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Жителю Славянска грозит 4 года тюрьмы за попытку дать взятку полицейским

12.08.20 10:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Жителю Славянска (Донецкая обл.) грозит до 4 лет тюрьмы за попытку дать взятку полицейским. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что Славянской местной прокуратурой в Славянский горрайонный суд направлено обвинительное заключение в отношении мужчины, который обвиняется в предложении предоставления неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 1 ст. 369 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что 28 июля этого года житель Славянска, управляя автомобилем «ГАЗ-24» в состоянии алкогольного опьянения, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на забор частного домовладения.

«Мужчина попытался покинуть место ДТП, однако был задержан сотрудниками батальона патрульной полиции. Отказавшись от прохождения медицинского освидетельствования, правонарушитель предложил полицейским неправомерную выгоду в виде денежных средств в размере 2 тыс. грн за непривлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 130 КуоАП. Неправомерные действия водителя задокументированы следственно-оперативной группой», – рассказали в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 4-х лет лишения свободы.

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