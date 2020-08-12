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+6 новых заболевших: На Луганщине проводят эпидрасследования по новым случаям заражения COVID-19 (Карта)

12.08.20 11:14
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников

За минувшие сутки в Луганской области подтверждены 6 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:

  • в Северодонецке – 3 человека (2 человека больны пневмонией, 1 человек находился в контакте с ранее заболевшим и находился в самоизоляции после возвращения из РФ);
  • в Старобельском р-не – 3 человека (1 человек находился в контакте с ранее заболевшим, 1 – болен пневмонией, 1 – проходил тестирование перед плановой госпитализацией).

Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям.

Таким образом, по состоянию на 12 августа в Луганской области подтверждены 167 случаев коронавирусной болезни, из них:

  • выздоровели – 118 человек;
  • продолжают лечение – 48 пациентов (19 – в больницах, 29 – лечатся амбулаторно);
  • умер – 1 человек.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 12 августа в Украине COVID-19 заболели 84 548 человек (45 686 пациентов – выздоровели, 1 970 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 014 случаев (выздоровели – 847 пациентов, летальных случаев – 13).

В «ДНР» – 1 980 заразившихся (выздоровели – 938 человек, летальных случаев – 113). В «ЛНР» (на 9 августа) – 624 заразившихся (выздоровели – 594 человек, летальных случаев – 15).

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