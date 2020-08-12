Минздрав изменит критерии для определения зон карантина

Министерство здравоохранения изменит показатели для определения зон карантина в Украине. Соответствующее предложение подано в Кабинет министров. Об этом сегодня, 12 августа, в ходе брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

«Проанализировав показатели, которые есть, мы решили сделать еще удобнее, еще понятнее по каким критериям мы определяем тот или иной уровень опасности – я имею ввиду зеленый, желтый, красный или оранжевый. Мы решили объединить некоторые показатели в один. У нас была динамика заболеваемости, количество заболевших. Мы решили объединить это в один показатель и считать, исходя из количества новых больных на 100 тыс. населения в течение 14 дней», – сказал он.

Степанов также отметил, что более четко определено количество заполненных коек коронавирусными больными.

«Делая эти предложения, мы пытались учесть все нюансы. Ситуация на востоке и западе разная, у нас разное количество районов. Поэтому мы учли маленькие районы, ввели соответствующий коэффициент. С другой стороны, мы учли областные центры. Все эти предложения мы учли и внесли соответствующие предложения правительству», – сказал Степанов.