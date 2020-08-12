В Мариуполе обучат созданию IT-стартапов

В Мариуполе открыта регистрация на курс «Startup School» от Центра развития стартапов «1991 Mariupol». Об этом сообщает Центр на своей странице в Facebook.

«Startup Course» – всеукраинская онлайн экспресс-программа для будущих основателей IT-стартапов, которые хотят работать над собой, генерируют инновации/идеи в IT и готовы взять 100% знаний от лучших менторов Мариуполя и Украины.

В течение двух месяцев участники курса узнают все об IT-индустрии стартапов, проведут краш-тест идеи и создадут собственный технологический проект.

Регистрация на курс доступна по ссылке. Дедлайн для заявок – 7 сентября.

Программа «Startup Course» реализуется ОО «SocialBoost» при содействии Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».