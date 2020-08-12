В Беларуси во время акций протеста задержали 9 украинцев

В Беларуси во время акций протеста избили украинского фотокорреспондента и задержали 9 граждан Украины. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает «Суспiльне» со ссылкой на данные Министерства иностранных дел Украины.

«По информации посольства Украины в Беларуси, по состоянию на 9:00 12 августа известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, который с незначительными медицинскими повреждениями был доставлен в одно из медицинских учреждений. После оказания помощи в тот же день он был выписан. В посольство не обращался», – говорится в ответе МИД на запрос журналистов.

Также, согласно полученному ответу, посольство получило сообщение о задержании в городе Витебск 9 граждан Украины в связи с «административными правонарушениями». По результатам принятых посольством мероприятий, на следующий день указанные граждане Украины были освобождены из-под стражи.

Информация о любых других инцидентах с гражданами Украины и Беларуси в настоящее время отсутствует. Отмечается, что посольство продолжает проверку и отслеживает ситуацию. В случае появления новых данных проинформирует дополнительно.

Напомним, в Беларуси состоялись выборы президента, после которых вспыхнули массовые протесты на улицах Минска. Президент Украины Владимир Зеленский призвал белорусов и власти отказаться от насилия и надеется на диалог между ними.

По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах победил действующий белорусский президент Александр Лукашенко с результатом – 80,23%. У оппозиционного кандидата Светланы Тихановской насчитали 9,9% голосов. Явка на выборах, по официальным данным, составила 84,23%.

По данным МВД Беларуси, в ходе массовых протестов в Минске и других городах 9 августа пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 3 тыс. человек.