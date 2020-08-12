Погромы, стрельба, пожар, угрозы: В Киеве хотят выселить переселенцев из «дома Арбузова»

В Киеве несколько лет переселенцы отстаивают право проживания в месте, которое указано в справке внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 августа, во время публичного обсуждения на тему: «Противостояние переселенцев с Национальной полицией и титушками за конституционное право на жилье» рассказал переселенец, юрист Украинской всемирной правозащитной ассоциации Сергей Мельничук.

Сергей Мельничук подчеркнул, что проблема с жильем для внутренне перемещенных лиц на сегодняшний день не решена. И рассказал о ситуации с переселенцами в Киеве.

По словам юриста, в 2015 году переселенцы заселились в дом на ул. Обуховская, 60 («дом Арбузова») в Киеве. Здание находилось в залоге у банка, им никто не пользовался. Но чтобы заселиться, переселенцы вынуждены были погасить коммунальные долги в сумме 140 тыс. грн.

Дом – трехэтажный, прибывшие заняли один этаж.

В 2016 году на 3-й этаж заселились молодые люди, которые, по их словам, представляли организацию «Безопасность жизни» под патронатом МВД.

«Переселенцы обращались к работникам полиции Святошинского райуправления с требованием обеспечить правопорядок, безопасность здоровья и жизни переселенцев, поскольку молодые люди из "Безопасности жизни", как только заселились, начали уничтожать имущество переселенцев и наносить побои людям, проживающим на первом этаже. Но, при противоправной бездеятельности полиции, погромы продолжались не один день», – рассказал Мельничук.

В 2017 году в этом доме произошел пожар. Пожарные в своем акте указали, что причиной стал поджог. Несмотря на оперативную реакцию пожарных, в здании сгорела крыша, а также часть имущества жителей. «До сегодняшнего дня переселенцы проживают без крыши над головой. Это антисанитарные условия…», – говорит переселенец.

Сергей Мельничук отмечает, что Департамент социальной политики Киевской городской госадминистрации, несмотря на это, не предоставил ни социальное жилье, ни жилье за доступную плату для ВПЛ.

УТЗСН Святошинского района выдало всем проживающим по ул. Обуховской, 60, справки переселенцев – то есть, этот адрес является их официальным местом проживания.

В феврале 2018 года помещение выкупила некая компания, которая, как утверждают жильцы, начала присылать своих представителей с требованием выселения.

По словам жильцов, когда устные угрозы не подействовали, собственник организовал вооруженное нападение: нападавшие лица были вооружены битами, ломами и огнестрельным оружием. В результате были выбиты металлические двери, повреждено имущество, один из переселенцев был ранен.

Полиция по данному факту открыла уголовное производство. «На сегодня потерпевшие не имеют никаких сведений о том, на какой стадии пребывает расследование этого уголовного производства», – сообщил юрист.

После этого, по его словам, собственник обратился в суд, чтобы принудительно выселить жильцов. Суд частично удовлетворил иск, обязав выселить переселенцев. ВПЛ подали апелляцию – апелляционная инстанция приняла решение о том, что выселение без предоставления жилья невозможно.

Собственник намерен продолжать спор в суде. «По сути, собственники помещения сейчас осуществляют психологическое давление на переселенцев», – резюмировал он.