В Харьковском погранотряде выявили бывшего участника НВФ

На Харьковщине пограничники совместно с СБУ разоблачили бывшего участника незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащего пограничного ведомства, который в прошлом принимал участие в НВФ, разоблачили в Харьковском пограничном отряде сотрудники подразделения обеспечения внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы совместно с контрразведчиками УСБ Украины в Харьковской области», – говорится в сообщении.

Установлено, что в сентябре 2014 года, военнослужащий добровольно присоединился и до февраля 2015 года находился в составе НВФ.

«После прохождения испытательного срока (так называемого курса молодого бойца) был назначен в состав батальона "Оплот", который действовал на территории Донецкой области. Привлекался к службе в нарядах на территории военного городка. При выполнении своих обязанностей получал денежное довольствие. В январе 2015 года подразделение, в котором проходил службу военнослужащий, передислоцировалось в зону боевых действий. Опасаясь за свою жизнь, он уволился из рядов НВФ и переехал для проживания в г. Харьков. Впоследствии, во время одной из волн мобилизации был направлен для дальнейшего прохождения службы в ряды пограничного ведомства», – рассказали в Госпогранслужбе.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же материальное, организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации). Военнослужащему вручено извещение о подозрении в совершении уголовного преступления. Продолжаются следственные действия.