​​​​​​​ЦИК не исключает проведение выборов на подконтрольной части Донбасса 25 октября

Центральная избирательная комиссия Украины не исключает проведение выборов 25 октября 2020 года на подконтольной правительству территории Донецкой и Луганской областей. Для этого необходимы новые выводы Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций (ВГА), сообщает пресс-служба ЦИК.

На основании поступивших в комиссию выводов военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей, ЦИК 8 августа приняла решение о непроведении местных выборов в 18 громадах Донбасса.

ЦИК в очередной раз отмечает, что ответственность за определение возможности проведения / непроведения выборов на отдельных территориях несут компетентные органы, которые наделены соответствующими полномочиями.

«ЦИК не имеет ни законодательных полномочий, ни практических возможностей проверить реальное состояние дел на этих территориях. Вместе с этим, мы обязаны обеспечивать реализацию и защиту избирательных прав граждан. Но для этого должны быть соответствующие условия. Вопросы безопасности, прежде всего. Ведь не забываем, что высшей ценностью является человек, его жизнь и здоровье. Также мы не имеем никаких оснований ставить под сомнение выводы, которые предоставили областные военно-гражданские администрации», – отметил председатель Комиссии Олег Диденко.

Он отметил, что решение ЦИК является абсолютно законным, поскольку основывается на соответствующих выводах ВГА. Если же кто-то ставит под сомнение наличие фактических оснований для непроведения выборов на определенных территориях, то «это уже вопрос к законности и обоснованности выводов областных военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей».

«Ситуация безопасности может измениться и, если до начала избирательного процесса очередных местных выборов в Комиссию поступят новые выводы Донецкой и Луганской ВГА о возможности проведения первых местных выборов в этих 18 громадах или в части из них, то выборы там могут произойти даже 25 октября 2020 года», – акцентировал глава ЦИК.

Напомним, в конце июля ЦИК обратилась в Донецкую и Луганскую военно-гражданские администрации и попросила предоставить свои выводы: возможно ли организовать там подготовку и проведение местных выборов 25 октября. И 8 августа Центризбирком принял на основе этих выводов решение, что местные выборы не будут проводиться в 18 громадах Донбасса.

Свое несогласие с принятым решением высказали жители Луганщины (в частности, Северодонецка и Лисичанска), а также Донетчины (Сартановская объединенная территориальная громада). Громады делают основной акцент, что до этого в их населенных пунктах выборы проводились, в том числе президентские и парламентские в 2019 году. А Северодонецк и Лисичанск вообще находятся в глубоком тылу.

Пересмотра решения ЦИК потребовали гражданская сеть «ОПОРА» и Комитет избирателей Украины, которые мониторят избирательный процесс в Украине.

Учитывая возмущение жителей громад, политиков, правозащитников., ЦИК обнародовала выводы ВГА Донецкой и Луганской областей, на основании которых 8 августа приняла решение о непроведении местных выборов в 18 громадах Донбасса.