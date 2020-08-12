В Северодонецке в здании облгосадминистрации ввели карантинные ограничения

В Северодонецке в здании Луганской облгосадминистрации на 14 дней введены меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В связи с регистрацией случаев заболевания в здании по адресу: пр. Центральный, 59 в Северодонецке с 12 августа на 14 календарных дней в облгосадминистрации введены соответствующие меры предосторожности.

ЧАО «Северодонецкий научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения» рекомендовано ограничить доступ посторонних лиц в здание.

В частности, это касается проведения массовых мероприятий, совещаний, заседаний коллегиальных и совещательных органов и перевода их в режим телефонных конференций или видеоконференций.

Ежедневно будет проводиться температурный скрининг работников и их опрос о состоянии здоровья в начале и в середине рабочего дня, регулярные дезинфекционные мероприятия и тому подобное.

Кроме того, по возможности, работники будут переведены на удаленный доступ к работе с применением электронных коммуникационных технологий.