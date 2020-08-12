Судом, битами и выстрелами пытаются нас выжить: Переселенка поделилась историей

В Киеве в «доме Арбузова» продолжают проживать внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которых уже несколько раз пытались выселить. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 августа, во время публичного обсуждения на тему: «Противостояние переселенцев с Национальной полицией и титушками за конституционное право на жилье» рассказала переселенка из Донбасса, председатель ОО «Объединение жителей Обуховская, 60» Елена Аджи.

«Вначале нас было 42 человека – переселенцев, с 2014 года. Сейчас осталось 16», – рассказала председатель ОО «Объединение жителей Обуховская, 60».

Елена Аджи отметила, что в Украине есть много мест контактного проживания ВПЛ. «Но почему-то государство этим людям не помогает, а борется с ними всеми методами…», – считает переселенка.

«Судом, битами и выстрелами пытаются нас выжить из нашего жилья. Мы проживаем в так называемом "доме Арбузова"», – рассказывает женщина.

По ее словам, у переселенцев имеется около 40 ответов-отписок от полиции, собранные за несколько лет.

«За эти пять лет в нашей громаде 4-ро людей умерли и двое родились. Как-то же надо помогать…», – говорит Елена Аджи.

По ее словам, 11 августа был получен ответ от Департамента соцполитики, в котором ветеранам и престарелым переселенцам предлагается социальное жилье по ул. Котельникова.

Женщина также рассказывает, что во время нападения в 2018 году у нее украли деньги. Средства предназначались для установки памятника сыну.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство о краже 16 тыс. грн неустановленными лицами, но затем закрыли его. «Как же неопределенными, когда они арестовали после последнего нападения в 2018 году 42 человека, которые нападали на нас? Все они были опрошены, их фамилии есть. А они отвечают, что неустановленные лица создали у нас беспорядок», – сообщает переселенка.

Также она рассказывает, что пожарные указали в акте, что пожар в доме, где проживают переселенцы, в 2017 году произошел в результате поджога. Полицейские открыли уголовное производство. Однако в 2019 году по постановлению суда был произведен обыск именно в помещениях, где проживают ВПЛ – искали оружие.